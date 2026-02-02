Популярни
Мерцедес: Двигателят ни е напълно легален, другите да гледат себе си

  2 фев 2026
Ръководителят на Мерцедес Тото Волф коментира за първи път публично темата със спорните двигатели на Сребърните стрели, които постигат по-голямо сгъстяване на горивната смес в горивната камера от предвиденото в правилника.

Според правилата съотношението на сгъстяване трябва да е 16:1, но според информация, която се появи още преди Коледа, в Мерцедес успяват да постигнат съотношение 18:1. Това се случва чрез използването на специални метали, чиято еластичност се изменя при нагряване.

Това предизвика сериозни полемики сред конкурентите на Сребърните стрели, което дори доведе до срещи между всички производители и ФИА преди началото на шейкдауна. На тази среща беше решено, че няма да бъдат предприемани никакви действия срещу задвижващата система на Мерцедес, която реално отговаря на правилника.

Според него измерването на коефицента на сгъстяване се прави само при студен двигател. Тогава двигателят на Сребърните стрели отговаря на съотношението 16:1, но това се променя при неговото нагряване, когато се достига до 18:1. Именно това каза и Волф, който дори намекна, че по W17 има и други подобни хитрини, които са одобрени от ФИА.

„Просто не разбирам как някои отбори се концентрират повече върху другите и спорят за нещо, което е достатъчно ясно и прозрачно. Комуникацията с ФИА беше много позитивна и не само по тази тема, а и по други.

„Специално в тази зона, я пределно ясно какво казват правилата. Ясно е каква е процедура на всеки мотор, не само във Формула 1. Така че другите просто да се стегнат. Двигателят ни е легален, той отговаря на начина, по който са написани правилата и тяхното прилагане“, обясни Волф.

