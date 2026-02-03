Популярни
Ферари отмъкна топ инженер от Рейсинг Булс

  • 3 фев 2026 | 12:04
  • 405
  • 0

Ферари официално потвърди привличането на Гийом Дезоту, който от вчера е начело на отдела за представяне на болидите на тима. Понеделник е бил първият му работен ден в Маранело, като преди това Дезоту прекара 18 години във втория отбор на Ред Бул във Формула 1.

В последните два сезона Дезоту беше начело на екипа, отговарящ за представянето на болидите в Рейсинг Бул, а преди това, пък във Фаенца, той беше пърформанс инженер и главен инженер. В биографията на Гийом има и 2 години престой в Мишлен, когато френският гигант доставяше гуми във Формула 1.

Дезоту благодари в LinkedIn на колегите си в Рейсинг Булс за съвместната им работа, а според информации в италианската преса, той е лично назначение на Фредерик Васьор. Дезоту ще работи заедно с Диего Донди и Франк Санчес и ще отговаря за представянето на болидите на тима на пистата и ще има за задача да осигури пренасянето на резултатите от симулатора и аеродинамичния тунел в реални условия на трасето.

Снимки: Imago

