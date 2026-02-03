Марк Маркес най-бърз в първия тестов ден на “Сепанг”

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес (Дукати) беше най-бърз в първия тестов ден на пистата “Сепанг” в Малайзия, точно 121 дни след тежката му контузия на рамото през октомври. Маркес се удари с Марко Бедзеки (Априлия) в първата обиколка на Гран При на Индонезия и заради последвалото падане пропусна последните кръгове за миналия сезон, но вече си беше гарантирал световната титла.
Днес най-бързата обиколка на Маркес беше 1.57,018 минути, като на 0,256 секунди след него остана Фабио Ди Джанантонио (VR46 Дукати), а трети завърши Маверик Винялес със заводското Дукати на Грезини.
В предобедната сесия най-бърз беше Алекс Маркес (Грезини) с 1.57,487 минути за обиколка, като дълго време това беше най-добрият резултат днес. И едва в последния половин час от програмата Ди Джанантонио и след това Марк Маркес успяха да го подобрят. Това остави Алекс Маркес 4-и за деня, следван от Марко Бедзеки (Априлия).
Другият заводски пилот на Дукати Франческо Баная изпробва новия радикален аеро пакет на GP26 и завърши осми, а Фабио Куартараро с Ямаха, въпреки че направи тежко падане на завой №5 в хода на сутрешната сесия. Днес падания записаха още новакът на LCR Диого Морейра и Джак Милър (Брамак Ямаха).
Снимки: Gettyimages