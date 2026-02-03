Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Хорхе Мартин: Две седмици след Валенсия не можех дори да вдигна бутилка вода

Хорхе Мартин: Две седмици след Валенсия не можех дори да вдигна бутилка вода

  • 3 фев 2026 | 12:20
  • 268
  • 0

Бившият световен шампион в MotoGP Хорхе Мартин няма да участва в тестовете на "Сепанг", след като претърпя две хирургически интервенции малко преди Коледа, от които обаче все още не се е възстановил напълно.

„Добре съм, много по-добре, отколкото във Валенсия - обясни пилотът на Априлия, който, въпреки че не може да излезе на пистата, е в Малайзия, за да подкрепи своя отбор. - След състезанието във Валенсия започнах да усещам много по-силна болка в китката и ключицата. Отидох на преглед и стана ясно, че се нуждая от нова операция. Това беше най-доброто решение за бъдещето ми.“

Контузиите са в резултат на падане през февруари миналата година и на спринтовото състезание в Япония в края на септември. Завръщането на Мартин във Валенсия в средата на ноември изглеждаше окончателно.

„В онзи момент мислех, че съм се възстановил, но две седмици след Валенсия не можех да вдигна дори бутилка с вода", уточни Мартин.

Лекарите са посъветвали испанеца да не бърза, но самият той обяснява, че планира да се завърне за следващия предсезонен тест.

„Целта е да участвам в теста в Тайланд. В понеделник имам контролен преглед в Мадрид и ако всичко е наред, ще започна да карам малко повече мотора - добави той, като визира втория и последен предсезонен на 21 и 22 февруари. - Този път възстановяването беше много по-нормално. Взеха кост от таза ми за ключицата и всичко изглежда върви добре. Щастлив съм, че си върнах тялото и ще мога да бъда на 100%. Миналата година не успях да съм на това ниво в нито един момент.“

В същото време Мартин отбива въпросите за договора му с Ямаха, като той става заводски пилот на компанията за сезон 2027 и 2028: "Не е моментът да говоря за бъдещето си. Искам да се съсредоточа върху тази година и върху Априлия, а имам екип, който работи по този въпрос.“

Снимки: Gettyimages

