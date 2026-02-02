Марко Бедзеки се ожени за своята Априлия

Марко Бедзеки официално се ожени за своя мотор на Априлия в падока на пистата „Сепанг“ в Малайзия, където беше обявено, че италианецът ще продължи да се състезава за марката от Ноале и през сезон 2027 в MotoGP.

Сватбената церемония беше ръководена от главния изпълнителен директор на отбора на Априлия Масимо Ривола, а механиците бяха „облекли“ мотора в булчинска премяна, докато Бедзеки носеше официален състезателен екип. Той и моторът му Албароса си обещаха да се подкрепят по пътя към нови победи, след което си размениха пръстени, за да бъдат обявени за съпруг и съпруга от Ривола.

Цялата тази церемония беше препратка към шегата, която самият Бедзеки започна в края на миналия сезон. Тогава, след победата си в Гран При на Валенсия, италианецът падна на колене и предложи брак на своя мотор, а днес той беше и сключен.