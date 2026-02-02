Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

Отборът на Хонда ще продължи да използва корпоративните цветове на Honda Racing Corporation (HRC) и през сезон 2026 в MotoGP, в който заводски пилоти на японската марка за трета поредна година ще бъдат Жоан Мир и Лука Марини.

Хонда представи официално последната версия на RC213V ден преди началото на първия официален предсезонен тест в кралския клас за 2026 година. Ясно се вижда, че моторите на Марини и Мир отново ще бъдат оцветени в бяло, синьо и червено, които ще бъдат примесени със зеленото и бялото на основния спонсор на тима – петролната компания Castrol.

The 2026 @MotoGP season is officially here! Clear plans, clear targets and clear motivation.



🟠 @Luca_Marini_97 "The progress we showed in 2025 was incredibly rewarding"



🟡 @JoanMirOfficial "Being part of Honda HRC Castrol is something very special"



📄 https://t.co/KD25CTwemj pic.twitter.com/ZcLDU4aLrS — Honda HRC Castrol - MotoGP (@HRC_MotoGP) February 2, 2026

През 2026 година Хонда ще се опита да продължи позитивната посока на развитие, която демонстрира в хода на сезон 2025. Японската марка завърши миналата година с два подиума в последните шест основни състезания, след като Мир финишира трети в Япония и Малайзия.

Снимки: Honda HRC Castrol - MotoGP