Хонда запазва цветовете си за новия сезон в MotoGP

Отборът на Хонда ще продължи да използва корпоративните цветове на Honda Racing Corporation (HRC) и през сезон 2026 в MotoGP, в който заводски пилоти на японската марка за трета поредна година ще бъдат Жоан Мир и Лука Марини.
Хонда представи официално последната версия на RC213V ден преди началото на първия официален предсезонен тест в кралския клас за 2026 година. Ясно се вижда, че моторите на Марини и Мир отново ще бъдат оцветени в бяло, синьо и червено, които ще бъдат примесени със зеленото и бялото на основния спонсор на тима – петролната компания Castrol.
През 2026 година Хонда ще се опита да продължи позитивната посока на развитие, която демонстрира в хода на сезон 2025. Японската марка завърши миналата година с два подиума в последните шест основни състезания, след като Мир финишира трети в Япония и Малайзия.
Снимки: Honda HRC Castrol - MotoGP