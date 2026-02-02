12 000 са продадените билети за мача за Суперкупата

Българската професионална футболна лига информира футболните привърженици, че във вторник (3 февруари) след 11:00 часа ще бъдат отворени билетните каси на стадион "Васил Левски", както следва - касите на ул. Гурко и касите на ул. Граф Игнатиев (Синьото), където ще се продават билети за мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски.

Срещата започва в 18:00 часа, а вратите на стадиона ще бъдат отворени в 16:30 часа. Към 11:30 часа на 2 февруари са продадени над 12 000 билета.

Символичен домакин на двубоя е Лудогорец. Привържениците на отбора ще бъдат настанени в:



- Блок 9 на Сектор А

- Блок 44 на Сектор Г

Привържениците на Левски ще заемат:



- Блокове 8, 13, 14 и 15 на Сектор А

- както и целите Сектор Б и Сектор В

Цени на билетите:

Сектор А – 25 евро

Сектор В – 15 евро

Сектор Б и Сектор Г – 10 евро

Деца до 7-годишна възраст влизат безплатно с пълнолетен придружител, но нямат право на седящо място. За всички деца под 14 години е задължително попълването на декларация.

БПФЛ обръща внимание, че привърженици, носещи отличителни знаци (атрибути) на единия отбор, няма да бъдат допускани до секторите, определени за фенове на другия отбор, независимо дали разполагат с валиден билет за съответния сектор.