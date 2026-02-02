Драма с Око-Флекс 24 часа преди финала за Суперкупата, БФС взе страната на Левски

Спортно-техническата комисия към БФС излезе с изненадващо изявление ден преди първия официален мач на Левски срещу Лудогорец във финала за Суперкупата на България. Оказа се, че едно от новите попълнения на "сините" - Армстронг Око-Флекс, все още не е уреден.

"По заявление от ПФК „Левски“ за картотекиране на състезателя Армстронг Око Флекс, СТК констатира че същият е с прекратен договор и състезателни права от ПФК „Ботев“ Пд, считано от 14.01.2026 година. Състезателят може да бъде картотекиран и да придобие състезателни права в ПФК „Левски“ София.

При нежелание от ПФК „Ботев“ Пловдив да прекрати договора на футболиста и да го освободи от акаунта си в електронно първенство на БФС, същото да бъде извършено по служебен начин", се казва в официално изявление на спортно-техническата комисия към българския футболен съюз.