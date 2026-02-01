Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

Сираков за VAR съдията на двубоя с Лудогорец: Не е случайно! Това е тест дали внимаваме в детайлите

  • 1 фев 2026 | 14:28
  • 13732
  • 47
Слушай на живо
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Собственикът на Левски Наско Сираков направи обръщение към "синя" България. Бившият голмайстор обърна внимание на предстоящия двубой за Суперкупа на България срещу Лудогорец и подчерта, че според него назначението на Венцислав Митрев за VAR съдия не е случаен.

Обявиха съдията за Лудогорец - Левски
Обявиха съдията за Лудогорец - Левски

"Уважаеми левскари, предстоят изключително важни месеци за “Левски”. Разбирам еуфорията - атмосферата около отбора е невероятна, но няма да се уморя да повтарям - още нищо не сме спечелили и ни чакат сериозни битки.

Трансферният прозорец се оказа по-сложен от очакваното, но там не отстъпихме. Отговорихме на всичко, което хвърлиха срещу нас, и записахме две ключови победи, защото имаме изключителен екип, който работи отдадено и без почивка. Отне време да подредим къщата си, но днес в “Левски” работят професионалисти на всички нива и в главите ни няма друга мисъл, освен победа.

Постигането на целите ни ще изисква още много работа, саможертви и битка за всеки сантиметър - на терена и извън него. На 29.09.2025 г. в централата на БФС се проведе среща между представители на “Левски” и Съдийската комисия. На нея бяха поети ясни ангажименти, които по-късно комисията обяви публично. Подобрена комуникация с отборите и обществеността, регулярни брифинги за спорните моменти и взаимно уважение между страните. Смея да твърдя, че тази среща доведе до едни от най-спокойните месеци в отношенията между ПФК “Левски” и Съдийската комисия за последните години.

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Срещата и публично изразените позиции бяха провокирани от спорни решения на ВАР екипа в мача ни срещу “Лудогорец”. Няколко месеца по-късно част от обещаното от другата страна не се е реализирало. Ние отново ще играем срещу “Лудогорец”, а за главен ВАР съдия отново е назначен Венцислав Митрев. Предполагам не само в моята глава, а и във вашите все още звучи: "Гиджен, помисли си добре какво ще отсъдиш". Бях останал с впечатлението, че след срещата на 29.09.2025 г. ще има реални действия по публично поетите ангажименти. До скоро сигналите бяха такива. Явно нещо в последните седмици се е променило.

Левскари, това назначение не е случаен акт. Може би провокация е силна дума, но със сигурност е тест за всички нас. Дали внимаваме в детайлите. Дали сме нащрек. Дали сме се успокоили. И докъде се простират амбициите ни. Планирах това изявление да има съвсем различен тон, но обстоятелствата налагат друго. Трябва ясно да покажем, че няма да отстъпим и на сантиметър от целите си.

Една от повтарящите се критики към мен през последните години е, че смекчих тона след думите: “Камък върху камък няма да остане, ако нещата продължат така”. Истината е, че не можеш да влезеш в такава битка без силен отбор и обединена общност. Мисля, че вече сме готови. Благодаря ви, че сте зад нас. Ще се видим на мача!

Наско Сираков, президент на ПФК "Левски" и председател на Надзорния съвет", написа мажоритарният собственик на "сините".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски (Карлово) се раздели с трима

Левски (Карлово) се раздели с трима

  • 1 фев 2026 | 13:44
  • 596
  • 1
ОФК Костинброд пропусна много и загуби

ОФК Костинброд пропусна много и загуби

  • 1 фев 2026 | 13:34
  • 622
  • 2
Черно море с 12 юноши за пролетта

Черно море с 12 юноши за пролетта

  • 1 фев 2026 | 13:27
  • 625
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 23196
  • 31
Марица (Пловдив) победи дубъла на Славия

Марица (Пловдив) победи дубъла на Славия

  • 1 фев 2026 | 13:24
  • 574
  • 0
Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

  • 1 фев 2026 | 12:15
  • 67445
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

Джокович започна брилянтно, но Алкарас го сломи за исторически триумф в Мелбърн!

  • 1 фев 2026 | 13:45
  • 45345
  • 81
След първото полувреме: Реал 1:0 Райо

След първото полувреме: Реал 1:0 Райо

  • 1 фев 2026 | 15:02
  • 8645
  • 0
Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

Левски все по-близо до трансфер №3 през зимата

  • 1 фев 2026 | 13:25
  • 23196
  • 31
Манчестър Юнайтед 0:0 Фулъм

Манчестър Юнайтед 0:0 Фулъм

  • 1 фев 2026 | 15:59
  • 2245
  • 2
Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

Джокович към Надал и Алкарас: Днес бяхте двама на един, не е честно

  • 1 фев 2026 | 14:22
  • 6836
  • 3