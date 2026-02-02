Хьогмо: Левски е с ясни идеи как да играе футбол, ще бъде добро предизвикателство за нас

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо говори пред медиите преди утрешния сблъсък с Левски за Суперкупата. Двата тима се изправят един срещу друг от 18:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", а специалистът призна, че очаква интересен мач.

“Здравейте на всички. Радвам се да съм обратно в София и на този стадион. Последния път, когато бях тук, беше с националния отбор на Норвегия. Гледаме с очакване към утрешния мач. Условията изглеждат страхотни и сме подготвени за утрешния мач.

Беше вдъхновяващо за нас да се класираме напред в ЛЕ. Но последният мач е история, има мач, за който да сме концентрирани. Чакаме да играем двубоя срещу Левски. Един отбор, който е много добре организиран, с ясни идеи как да играе футбол. Ще бъде добро предизвикателство за нас.

Всеки мач живее собствен живот. Утре е финал, ще се вземе решение. Това е нашият фокус в момента. Всички наши играчи са готови за утрешния мач. С всяка изминала седмица се подобряваме все повече и повече, откакто сме заедно. Работим много здраво, за да подобрим различни части от играта. Някои от играчите се връщат след контузии. Футболистите се развиват доста добре и има добра вътрешна конкуренция. Отборният дух е важен за нас както утре, така и до края на сезона.

Фокусът ни е върху предстоящия мач. Лудогорец има навика да играе в различни турнири. Това е част от Лудогорец, футболистите се адаптират много бързо върху различните мачове. Но на нас фокусът ни е утрешния двубой. Всички пътуват за София. Стартовите 11 ще ги обявим утре.

Утре е финал, изправяме се срещу силен отбор, който води 7 точки пред нас в шампионата. Нямаме победа от 4 мача срещу тях. Нашият фокус е да сме подготвени по най-добрия начин. Играха на много високо ниво през полусезона. Начинът, по който играят - с висока интензивност, с много комбинации. Имат ясна идея как искат да играят футбол. Надявам се да гледаме мач, който да е много атакуващ, с висок интензитет и да бъде удоволствие на зрителя да го гледа.

Тази сутрин, когато се събудих в Разград на 40 см сняг, се почувствах вкъщи. В моят роден град така играем мачовете. Имали сме случаи, когато играхме срещу Челси, трябваше да спрем мача, за да почистим снега. Обичам снега, обичам ските и се надявам да имаме много снежни зими.

Всеки един мач е важен за Лудогорец. Винаги е страхотно да играеш финал - това е специално. Ние се наслаждаваме да играем всеки един мач. Ще е вълнуващо да играем срещу Левски и да видим двата отбора как ще се противопоставят", заяви Хьогмо.