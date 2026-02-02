Популярни
Тото Волф прогнозира повече изпреварвания с новите коли във Формула 1

  • 2 фев 2026 | 15:01
  • 230
  • 0

Ръководителят на отбора на Мерцедес Тото Волф прогнозира, че във Формула 1 ще има повече изпреварвания след въвеждането на новите коли, които ще дебютират през сезон 2026.

Коментарът на австриеца идва след края на шейкдауна в Барселона, в който неговият тим завъртя най-големият километраж от всички, след като Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел направиха общо 500 обиколки за три дни. Изпитанията в Испания бяха първата възможност за отборите и пилотите да опознаят своите нови коли в по-реални условия. А според Волф първите тестове са показали, че във Формула 1 ще има повече изпреварвания с тези нови автомобили.

От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн
От Мерцедес разкриха по какво ще работят в Бахрейн

„Ще гледаме много повече изпреварвания. Ще ги виждаме на места, на които бихме очаквали. Засега си личи, че освен най-бързата коли и най-добрият пилот, фактор ще бъде и интелигентното пилотиране и съответно тактиките, които според мен ще са лесни за разбиране. Засега не съм видял никакви негативни. Не бих говорил глупости или казвам неща, в които не вярвам. За мен досега колите отговарят на всички изисквания“, заяви Волф.

Снимки: Mercedes-AMG Petronas F1 Team

