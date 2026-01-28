W17 е най-големият проект, по който някога са работили в Мерцедес

Главният инженер в отбора на Мерцедес Андрю Шовлин заяви, че създаването на кола по новите правила, които влизат в сила във Формула 1 от тази година, е най-големият проект, по който Сребърните стрели някога са работили.

Както е известно тази година ставаме свидетели на най-голямата промяна в техническите правила в цялата история на спорта. Те засягат както шаситата и аеродинамиката, така и задвижващите системи, което предостави големи предизвикателства за всички тимове, но най-вече за тези, които разработват и собствени задвижващи системи.

No music. Just the W17 🔊 pic.twitter.com/fQyxbf8viU — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 26, 2026

„Това беше един абсолютно монументален проект. В Бриксуорт работят по задвижващата система от няколко години. Беше много, много трудна и изпълнена с предизвикателства програма. Освен това имаме и комплексността, която развитието на горивата внася.



„От друга страна имаме и напълно нови правила за шаситата, допълнени от изцяло нова електроника. Това е най-големият проект, по който сме работили като отбор“, обясни Шовлин.

Както беше и при последната смяна на задвижващите системи през 2014 година, така и сега Мерцедес започна много силно предсезонната подготовка, демонстрирайки отлична надеждност. В понеделник Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел завъртяха над 150 обиколки в първия ден на шейкдауна в Барселона, а днес само до обяд Ръсел имаше над 90.

„Все още не знаем къде се намираме от гледна точка темпото, но успяваме да задържим колата на пистата, което е страхотно, защото ние учим много – отчете Шовлин за представянето на Мерцедес тази седмица. – Това е доказателство за ефективността на нашата подготовка, която е някои случаи, е отнела години.“

Снимки: Mercedes-AMG Petronas F1 Team