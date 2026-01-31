Гуардиола прати заместник на пресконференцията преди мача с Тотнъм

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола не се появи на пресконференцията на отбора преди срещата на тима с Тотнъм от 24-ия кръг на английската Премиър лийг. Вместо него се появи помощникът му Пеп Линдерс, а от Сити не разкриха детайли за отсъствието на мениджъра, но очакват той да води съботната тренировка.

“Мениджърът е добре. Както винаги, пълен е с амбиция и страст, но има личен въпрос за разрешаване. Той ще се завърне в Манчестър по-късно днес", заяви Линдерс.

Той замести Гуардиола пред медиите и след победа над Екзитър в ФА Къп в началото на годината, когато Гуардиола бе наказан. Линдерс каза, че Жереми Доку е получил контузия при победата с 2:0 над Галатасарай в Шампионската лига.

"Травмата е подобна на последната, при която възстановяването му продължи 18 дни. Надявам се този път да го видим по-скоро в игра, защото той е важен футболист за нас", заяви помощник-треньорът на Сити.

Lijnders 💬 (On Spurs) Thomas [Frank] sets them up in a clear way so they can link and attack on the inside and they play in behind as well. Fluid on the outside with high pressing and man marking. Good set piece team.



We are really looking forward to this game and have to be… pic.twitter.com/e8TZ5USxBP — Manchester City (@ManCity) January 30, 2026