Гуардиола прати заместник на пресконференцията преди мача с Тотнъм

Мениджърът на Манчестър Сити Хосеп Гуардиола не се появи на пресконференцията на отбора преди срещата на тима с Тотнъм от 24-ия кръг на английската Премиър лийг. Вместо него се появи помощникът му Пеп Линдерс, а от Сити не разкриха детайли за отсъствието на мениджъра, но очакват той да води съботната тренировка.
“Мениджърът е добре. Както винаги, пълен е с амбиция и страст, но има личен въпрос за разрешаване. Той ще се завърне в Манчестър по-късно днес", заяви Линдерс.
Той замести Гуардиола пред медиите и след победа над Екзитър в ФА Къп в началото на годината, когато Гуардиола бе наказан. Линдерс каза, че Жереми Доку е получил контузия при победата с 2:0 над Галатасарай в Шампионската лига.
"Травмата е подобна на последната, при която възстановяването му продължи 18 дни. Надявам се този път да го видим по-скоро в игра, защото той е важен футболист за нас", заяви помощник-треньорът на Сити.