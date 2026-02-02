Хуан Переа под въпрос за сблъсъка с Лудогорец

Най-новото попълнение на Левски Хуан Переа е под въпрос за утрешния сблъсък за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес заяви, че все още очаква информация дали нападателят ще може да бъде картотекиран за предстоящия двубой на Националния стадион.

"Фабиен със сигурност отпада за двубоя утре. Все още очаквам информация относно това дали ще може да бъде картотекиран Хуан Переа. Надявам се преди тренировката да имам тази информация", каза Веласкес.