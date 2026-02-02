Популярни
  3. Хуан Переа под въпрос за сблъсъка с Лудогорец

Хуан Переа под въпрос за сблъсъка с Лудогорец

  • 2 фев 2026 | 10:49
Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Най-новото попълнение на Левски Хуан Переа е под въпрос за утрешния сблъсък за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Старши треньорът на "сините" Хулио Веласкес заяви, че все още очаква информация дали нападателят ще може да бъде картотекиран за предстоящия двубой на Националния стадион.

Хулио Веласкес: Футбол, футбол и футбол! Аз не говоря за съдийство
"Фабиен със сигурност отпада за двубоя утре. Все още очаквам информация относно това дали ще може да бъде картотекиран Хуан Переа. Надявам се преди тренировката да имам тази информация", каза Веласкес.

