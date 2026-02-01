Популярни
ПриСтрастните прогнози на Футболинките преди битката за Суперкупата между Лудогорец и Левски

Футболът в България се подновява след зимната пауза и то с какъв мач - битка за Суперкупата на страната между Лудогорец и Левски. Двата тима загряха добре, като "орлите" идват в София след успех не над кой да е, а над Ница и продължаване в плейофния кръг в Лига Европа. "Сините" пък тренираха отлично в Турция и се подсилиха с два силни трансфера от Пловдив.

Нашите Футболинки Деси и Анжи отново влязоха в словесна битка преди този интригуващ двубой. Имаше закачки на тема "как ще ви резнем с флекса". Пълни и празни стадиони и пълни и празни ръце. Сигурно ли е да броим попадение на Станич или я "станич", я не. Гледайте новия епизод на Футболинките в социалните мрежи на Sportal.bg.

