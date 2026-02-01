Популярни
  Артета: Очакванията са да печелим всеки мач, но това само ни мотивира

Артета: Очакванията са да печелим всеки мач, но това само ни мотивира

  • 1 фев 2026 | 02:34
  • 202
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета остана доволен от мощната победа с 4:0 в гостуването на Лийдс. Отборът показа, че бързо е забравил поражението от Манчестър Юнайтед (2:3) Наставникът призна, че върху отбора има сериозни очаквания

„Много е впечатляващо. Говорим за този шум около отбора – фактът, че бяхме първият отбор в Шампионската лига, спечелил осем поредни мача. Това е много шум, но много позитивен. Но ние винаги искаме да говорим повече за другия шум. Другият шум е част от играта. Очакванията са да печелим всеки мач. Състезаваме се срещу невероятни противници и знаем, че е така, но според мен това трябва да подхранва енергията и желанието ти да печелиш повече от всичко друго“, заяви Артета.

Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг
Арсенал превзе с лекота крепостта на Лийдс и се върна към победите в Премиър лийг

Мартин Йодегор бе оставен на пейката за този мач, но след като се появи в игра бе един от най-добрите на терена.

„Толкова съм щастлив от начина, по който Йодегор реагира. Но и отборът като цяло се представи на ниво, а и определени индивидуалности. Това е нормално.Това, което можем да контролираме, е какво правим ние, колко силно го искаме и да се опитваме да извлечем най-доброто от себе си и от отбора във всеки един момент. Останалото не е възможно. Ще трябва да бъдем съдени по това, защото няма нищо друго, което можем да направим, освен да дадем най-доброто от себе си“, допълни испанецът.

Снимки: Gettyimages

