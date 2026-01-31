Съставите на Лийдс и Арсенал: Илия Груев и Кай Хавертц са титуляри

Популярни
  • 31 яну 2026 | 16:20
Лийдс приема Арсенал на "Елънд Роуд" в двубой от 24-тия кръг на Премиър лийг. Лидерът във временното класиране е в серия от три поредни мача без успех в първенството и ще се опита да се върне на победния път и да увеличи преднината си пред Манчестър Сити и Астън Вила, които играят своите мачове от кръга утре.

Двубоят е важен и за йоркширци, които са на шест точки от зоната на изпадащите. Лийдс разчита много на своите домакинства, като тимът има само две загуби на "Елънд Роуд" в Премиър лийг от началото на сезона.

Арсенал е в серия от шест поредни шампионатни победи срещу този съперник.

Даниел Фарке е направил само една промяна от равенството с Евертън в понеделник. Габриел Гудмундсон стартира вместо Себастиан Борнау. Това означава, че за пореден път българският национал Илия Груев е титуляр.

Микел Артета е взел едно голямо решение - Мартин Йодегор остава на пейката за началото, а Кай Хавертц започва в халфовата линия, след като през седмицата се представи силно срещу Кайрат. Това е първи старт за германеца в Премиър лийг от 364 дни.

Снимки: Imago

