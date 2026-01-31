Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Аталанта спря Луукман за Фенербахче, но иска да го продаде на Атлетико

Аталанта спря Луукман за Фенербахче, но иска да го продаде на Атлетико

  • 31 яну 2026 | 20:37
Трансферът на нападателя на Аталанта Адемола Луукман във Фенербахче окончателно пропадна, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Нигерийският национал се разбра с истанбулския гранд за договор до лятото на 2029-а при годишна заплата от общо 10 млн. евро. За бергамаските пък бяха приготвени 40 млн. евро. Въпреки това двата клуба не успяха да се споразумеят нито за изплащането на сумата, нито за банковите гаранции.

Въпреки това Луукман все още може да си тръгне от Аталанта, но в посока Атлетико Мадрид. Отново според Ди Марцио италианците са се разбрали с “дюшекчиите”. В Мадрид обаче тепърва очакват зелена светлина и от 28-годишния играч, който беше оставен извън групата на своя тим за утрешното гостуване на Комо. Ако той се съгласи да бъде продаден, то неговият съотборник Камалдин Сулемана най-вероятно ще остане при “нерадзурите” въпреки интереса на Наполи и Рома към крилото.

Снимки: Gettyimages

