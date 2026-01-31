Аталанта спря Луукман за Фенербахче, но иска да го продаде на Атлетико

Трансферът на нападателя на Аталанта Адемола Луукман във Фенербахче окончателно пропадна, съобщава Джанлука Ди Марцио.

Нигерийският национал се разбра с истанбулския гранд за договор до лятото на 2029-а при годишна заплата от общо 10 млн. евро. За бергамаските пък бяха приготвени 40 млн. евро. Въпреки това двата клуба не успяха да се споразумеят нито за изплащането на сумата, нито за банковите гаранции.

🚨 Atlético Madrid have reached an agreement for the signing of Ademola Lookman from Atalanta. 🇳🇬🤝



(Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/lgsCGS7aNM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 31, 2026

Въпреки това Луукман все още може да си тръгне от Аталанта, но в посока Атлетико Мадрид. Отново според Ди Марцио италианците са се разбрали с “дюшекчиите”. В Мадрид обаче тепърва очакват зелена светлина и от 28-годишния играч, който беше оставен извън групата на своя тим за утрешното гостуване на Комо. Ако той се съгласи да бъде продаден, то неговият съотборник Камалдин Сулемана най-вероятно ще остане при “нерадзурите” въпреки интереса на Наполи и Рома към крилото.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages