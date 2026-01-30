Във Фенербахче ще се подсилват с нападател от Италия за битката с Галатасарай

От Фенербахче напредват в опитите си да привлекат нападателя на Аталанта Адемола Луукман, твърди “Скай Спорт Италия”. Нигерийското острие бе близо до изхода на “Ню Баланс Арена” още през лятото, когато бе силно желан от Интер, но тогава сделката пропадна. Офанзивният футболист дори пропусна старта на кампанията поради неразбориите около неговото бъдеще, но постепенно бе приобщен обратно в тима. Сега Луукман е близо до преминаване в турския гранд, а медиите на Апенините твърдят, че от Фенербахче са готови да платят 40 милиона евро за услугите му. Фенерите искат да се подсилят в продължаващата ожесточена битка за титлата в местната СуперЛига. “Жълтите канарчета” изоставят на три точки от “Джим бом”, след като през миналата седмица завършиха наравно с Гьозтепе на Станимир Стоилов. Фенербахче има трудна задача и в плейофния кръг на Лига Европа, където ще трябва да срещне Нотингам Форест.

Снимки: Gettyimages