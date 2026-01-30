ФКСБ и Фенербахче не излъчиха победител в престрелката помежду си

Отборите на ФКСБ и Фенербахче завършиха наравно 1:1 в Букурещ в последния си мач от основната фаза на Лига Европа.

И двата тима отправиха доста удари в мача, но реализираха само по едно попадение, заради което не успяха да излъчат победител. Първи до гол стигнаха турците, след като Исмаил Юксек беше точен с глава при центриране от корнер на Керем Актюркоглу. Румънците пък отбелязаха своето попадение в 71-вата минута, когато резервата Юри Чизоти се разписа след подаване на Ристо Радунович.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turundaki muhtemel rakiplerimiz Nottingham Forest ve Viktoria Plzeň.



Rakibimiz, bugün gerçekleşecek kura çekimiyle belli olacak.



Play-Off turu ilk maçları 19/20 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 26/27 Şubat’ta oynanacak. pic.twitter.com/OXPoFeWxrw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 29, 2026

Фенербахче успя да се класира за плейофите на турнира, след като завърши на 19-ата позиция в подреждането със своите 12 точки. Така истанбулският гранд ще премери сили с Нотингам Форест или Виктория (Пилзен) в спор за място в 1/8-финалите. ФКСБ пък финишира 27-и със своите 7 пункта и така приключва участието си в Лига Европа.

Следвай ни:

Снимки: Imago