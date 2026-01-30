Популярни
  1. Sportal.bg
  2. ФКСБ
  ФКСБ и Фенербахче не излъчиха победител в престрелката помежду си

ФКСБ и Фенербахче не излъчиха победител в престрелката помежду си

  • 30 яну 2026 | 01:32
  • 132
  • 0

Отборите на ФКСБ и Фенербахче завършиха наравно 1:1 в Букурещ в последния си мач от основната фаза на Лига Европа.

И двата тима отправиха доста удари в мача, но реализираха само по едно попадение, заради което не успяха да излъчат победител. Първи до гол стигнаха турците, след като Исмаил Юксек беше точен с глава при центриране от корнер на Керем Актюркоглу. Румънците пък отбелязаха своето попадение в 71-вата минута, когато резервата Юри Чизоти се разписа след подаване на Ристо Радунович.

Фенербахче успя да се класира за плейофите на турнира, след като завърши на 19-ата позиция в подреждането със своите 12 точки. Така истанбулският гранд ще премери сили с Нотингам Форест или Виктория (Пилзен) в спор за място в 1/8-финалите. ФКСБ пък финишира 27-и със своите 7 пункта и така приключва участието си в Лига Европа.

Снимки: Imago

