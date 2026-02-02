Майкон надъха "сините" преди сблъсъка за Суперкупата

Слушай на живо: Левски - Лудогорец

Левият защитник на Левски Майкон се надъха преди първия официален двубой за календарната година. Бразилецът използва профила си в социалните мрежи, за да направи равносметка на изминалата подготовка и отправи послание преди рестарта на шампионата.

"Интензивна подготовка за втората половина на сезона. Работим усилено, за да се развиваме и да покажем силно представяне при завръщането ни за Суперкупата на България. Нека продължим да вървим напред! Само Левски!", написа Майкон.

Кареасо ще взима пет пъти по-малко в Левски, отколкото поиска от ЦСКА

25-годишният бразилец изпрати силна есен. Бранителят изигра 26 двубоя във всички турнири, в които вкара четири гола и пет асистенции. Едно от попаденията му бе избрано за гол на 2025 г. То бе много ефектно с пета при победата с 2:1 над ЦСКА 1948 на "Герена".