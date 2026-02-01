Популярни
Веласкес дава пресконференция преди битката за Суперкупата

  • 1 фев 2026 | 13:57
Веласкес дава пресконференция преди битката за Суперкупата
Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес ще даде пресконференция преди двубоя за Суперкупата на България срещу Лудогорец. Брифингът ще се проведе в 10:30 часа в понеделник, 2 февруари, в зала "Родина" на Национален стадион "Васил Левски".

Тренировката в понеделник, 2 февруари, стартира в 15:00 часа и ще се проведе на "Герена". Заниманието ще бъде открито за представителите на медиите в първите 15 минути.

Сблъсъкът с Лудогорец е във вторник, 3 февруари, от 18:00 часа на Националния стадион.

