  1. Sportal.bg
  2. Париж ФК
  3. Официално: Имобиле ще играе в Париж

Официално: Имобиле ще играе в Париж

  • 1 фев 2026 | 19:47
  • 1082
  • 0
Официално: Имобиле ще играе в Париж

Новакът в Лига 1 Париж ФК обяви привличането на нападателя Чиро Имобиле от Болоня без трансферна сума. Договорът на италианеца пък е до лятото на 2027 година.

Така Имобиле ще играе в пето различно първенство, като ще носи фланелката с номер 36. В родината си опитният футболист е носил екипите на Ювентус, Сиена, Гросето, Пескара, Дженоа, Торино, Лацио и Болоня, в Испания е бил в Севиля, в Германия е носил екипа на Борусия (Дортмунд), а в Турция защитава цветовете на Бешикташ. 35-годишният играч подписа с “рособлу” през миналото лято като свободен агент, но така и не се наложи в техния състав, записвайки едва 227 минути в 9 мача, в които не се отчете с голов принос.

