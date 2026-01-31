Нов провал на Марсилия преди дербито с ПСЖ

Марсилия записа трети разочароващ резултат за последните десетина дни, след като завърши при 2:2 при гостуването си на Париж ФК в мач от 20-ия кръг на френския шампионат. Тимът на Роберто Де Дзерби водеше с два гола до 82-рата минута, но след това допусна болезнено изравняване, оформено от дузпа в добавеното време. Така сега ОМ рискува да да изостане на 9 точки от Пари Сен Жермен, а през следващия уикенд е дербито между двата гранда.

Само преди дни марсилци бяха разбити с 3:0 от Брюж в Шамппионската лига, а седмица преди това загубиха със същия резултат и от Ливърпул. Все пак успехът с 3:1 над Ланс между тези две срещи запази шансовете на тима в битката за титлата.

В съботния следобед Олимпик поведе с 2:0 след попадения на Мейсън Грийнууд от дузпа в 18-ата минута и на Пиер-Емерик Обамеянг в 53-тата. Този резултат се задържа до 82-рата, когато Жонатан Иконе върна единия гол. После, в четвъртата минута на продължението, Илан Кебал реализира от наказателен удар за крайното 2:2.

Така Париж ФК постигна нов престижен резултат, след като наскоро надви ПСЖ с 1:0 за Купата на Франция.