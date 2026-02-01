Феноменален вратар и Нико Пас огорчиха Комо срещу 10 от Аталанта

Отборите на Комо и Аталанта завършиха наравно 0:0 на “Джузепе Синигалия” в двубоя помежду си от 23-тия кръг на Серия "А". Така домакините не успяха да постигнат четвърта поредна победа във всички турнири, а гостите останаха непобедени в шести пореден шампионатен мач.
Срещата започна неприятно за бергамаските, които още в осмата минута остана с човек по-малко на терена, след като защитникът Хонест Аханор беше изгонен с директен червен картон за удар без топка срещу Максимо Пероне. Това доведе до тотален натиск на “езерняците”, които още до почивката отправиха 15 удара, а след нея добавиха още 13 изстрела. Нито един от тях обаче не преодоля изключителния Марко Карнезеки, който отчая противниковите играчи с впечатляващите си девет спасявания. Най-важното от тях дойде в самия край на мача, когато след преглед с ВАР беше отсъдена дузпа за Комо заради игра с ръка на Джорджо Скалвини. С изпълнението се нагърби Нико Пас, но вратарят спаси неговия удар за третата поредна пропусната дузпа на звездата на “бианкоадзурите” през този сезон.
Така двата тима остават съседи в класирането, където Комо е шести с 41 точки, а със своите 36 Аталанта заема седмата позиция.
Снимки: Gettyimages