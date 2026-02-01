Популярни
Атлетико Мадрид уреди звезда на Серия "А"

  • 1 фев 2026 | 10:57
  • 877
  • 0

Атлетико Мадрид е на крачка от привличането на Адемола Луукман през зимния трансферен прозорец, след като е постигнал споразумение с Аталанта на стойност 35 + 5 милиона евро (по информация на Фабрицио Романо).

Фенербахче изглеждаше като фаворит за подписа на нигерийското крило, но Атлетико ги е изпреварил, след като е изравнил тяхната оферта. Според Романо договорът ще бъде дългосрочен, а „дюшекчиите“ вече планират медицински прегледи.

Аталанта спря Луукман за Фенербахче, но иска да го продаде на Атлетико
Аталанта спря Луукман за Фенербахче, но иска да го продаде на Атлетико

Испанският гранд е подобрил и финансовите условия към Луукман. Личното участие на старши треньора Диего Симеоне в преговорите е изиграло ключова роля за това звездата на „Супер орлите“ да приеме предложението на Атлетико.

Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман
Ултраси на Аталанта с акция срещу Луукман

Луукман настояваше за трансфер от „Ла Деа“ още от лятото, след проваления си трансфер в Интер. Италианският клуб смекчи позицията си, след като по-рано през този трансферен прозорец привлече Джакомо Распадори от Атлетико.

Отличните отношения между клубовете след сделката за Распадори дадоха предимство на Атлетико и в преговорите за Луукман.

28-годишният футболист не показваше най-добрата си форма на клубно ниво през този сезон, но възвърна силните си изяви по време на Купата на африканските нации 2025. Там той записа 3 гола и 4 асистенции, с което помогна на Нигерия да спечели бронзовите медали.

През сезон 2024/25 Луукман реализира 20 гола и 7 асистенции, впечатлявайки както в Серия А, така и в Шампионската лига. В Атлетико се надяват бившият футболист на Евертън да пренесе тази форма и в Мадрид до края на кампанията.

Луукман ще подсили атаката на Атлетико и на фона на контузията в задното бедро на Антоан Гризман.

Освен крилото „рохибланкос“ планират да привлекат още един нападател и един халф преди крайния срок в понеделник. Нападателят на Ал-Хилал Маркос Леонардо се очертава като основна цел, като Атлетико напредва в преговорите за наем с опция за откупуване на бразилеца.

Сезонът до момента не е толкова успешен за Атлетико под ръководството на Симеоне – отборът отпадна от Суперкупата на Испания, свлече се до плейофите в Шампионската лига и заема трето място в Ла Лига, изоставайки на 10 точки от лидера Барселона.

Снимки: Imago

