Нуно Тавареш размисли за офертата от Турция

Нуно Тавареш вече е готов да се присъедини към Бешикташ, съобщиха турски медии, но ненужният в Лацио краен защитник все още не може да се договори за личните си условия.
Португалският национал не попада в плановете на треньора Маурицио Сари заради слабата си физическа форма и множеството грешки в защита, които го правят неподходящ за тактическата система 4-3-3.
Преди няколко седмици Лацио вече беше постигнал споразумение с Бешикташ за продажбата на играча срещу 10 милиона евро, но сделката беше блокирана от отказа на самия футболист.
Според информация на "Sports Digitale", ситуацията е претърпяла развитие и Нуно Тавареш вече е склонен да осъществи трансфер в турската Суперлига.
Въпреки това, проблемите не са изчезнали, тъй като той настоява за по-висока заплата от предложената, а от Бешикташ нямат намерение да увеличават своята оферта.
Тази промяна в позицията на бранителя вероятно е свързана с информацията, че Комо вече не проявява интерес към него и вместо това е договорил привличането на Кайки от Крузейро.
