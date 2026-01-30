Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лацио
  3. Нуно Тавареш размисли за офертата от Турция

Нуно Тавареш размисли за офертата от Турция

  • 30 яну 2026 | 02:53
  • 188
  • 0
Нуно Тавареш размисли за офертата от Турция

Нуно Тавареш вече е готов да се присъедини към Бешикташ, съобщиха турски медии, но ненужният в Лацио краен защитник все още не може да се договори за личните си условия.

Португалският национал не попада в плановете на треньора Маурицио Сари заради слабата си физическа форма и множеството грешки в защита, които го правят неподходящ за тактическата система 4-3-3.

Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия
Лацио продава Нуно Тавареш в Саудитска Арабия

Преди няколко седмици Лацио вече беше постигнал споразумение с Бешикташ за продажбата на играча срещу 10 милиона евро, но сделката беше блокирана от отказа на самия футболист.

Според информация на "Sports Digitale", ситуацията е претърпяла развитие и Нуно Тавареш вече е склонен да осъществи трансфер в турската Суперлига.

Арсенал с изходящ трансфер за 9 млн. евро
Арсенал с изходящ трансфер за 9 млн. евро

Въпреки това, проблемите не са изчезнали, тъй като той настоява за по-висока заплата от предложената, а от Бешикташ нямат намерение да увеличават своята оферта.

Тази промяна в позицията на бранителя вероятно е свързана с информацията, че Комо вече не проявява интерес към него и вместо това е договорил привличането на Кайки от Крузейро.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

ФКСБ и Фенербахче не излъчиха победител в престрелката помежду си

ФКСБ и Фенербахче не излъчиха победител в престрелката помежду си

  • 30 яну 2026 | 01:32
  • 326
  • 0
Генк обърна отпадналия Малмьо, но остана на косъм от топ 8

Генк обърна отпадналия Малмьо, но остана на косъм от топ 8

  • 30 яну 2026 | 01:17
  • 243
  • 0
Загуба в Австрия не се оказа фатална за Бран

Загуба в Австрия не се оказа фатална за Бран

  • 30 яну 2026 | 01:17
  • 235
  • 0
Брага се класира за осминафиналите

Брага се класира за осминафиналите

  • 30 яну 2026 | 01:16
  • 241
  • 0
Болоня се разправи с опашкаря в Лига Европа, но остана извън топ 8

Болоня се разправи с опашкаря в Лига Европа, но остана извън топ 8

  • 30 яну 2026 | 01:02
  • 438
  • 0
Порто завърши в топ 8 след обрат срещу Рейнджърс

Порто завърши в топ 8 след обрат срещу Рейнджърс

  • 30 яну 2026 | 01:01
  • 346
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 38809
  • 169
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 15462
  • 13
Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 00:00
  • 21288
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 7476
  • 2
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 23315
  • 188
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 11353
  • 14