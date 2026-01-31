Популярни
Дузпа спаси Лацио в добавеното време от поредна издънка

  • 31 яну 2026 | 00:15
  • 424
  • 1

Отборът на Лацио се върна на победния път след успех с 3:2 над тима на Дженоа в първия сблъсък от 23-тия кръг на Серия А.

Въпреки победата „орлите“ все още са твърде далеч от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.

Дженоа от своя страна стои на шест пункта пред тройката на дъното.

Римляните бяха напът да сътворят пореден гаф, въпреки че имаха стабилен аванс. След нулево първо полувреме домакините изригнаха и скоростно вкараха два гола. Педро Родригес откри резултата от дузпа в 56-ата минута, а в 62-рата Кенет Тейлър покачи.

В 67-ата минута гостите също получиха правото да изпълнят 11-метров наказателен удар и Руслан Малиновский върна едно попадение. В 75-ата минута пък Витиня изравни, което сериозно притесни домакините.

Така нещата отиваха към равенство и трети пореден мач без победа за играчите от италианската столица, но в продължението на срещата главният съдия Лука Дзуферли за трети път общо в мача и за втори в полза на Лацио посочи бялата точка. С изпълнението този път се зае Данило Каталди и запази пълния комплект от точки за синята част от „Вечния град“.

Този мач бе и генералната репетиция за изключително тежкото начало на февруари, което предстои за "орлите". Първо на 8-и февруари (неделя) предстои гостуване на Ювентус в Серия А, а три дни по-късно на 11-ти февруари (сряда) е визитата в Купата на Италия на носителя на трофея Болоня.

