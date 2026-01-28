Популярни
Здравко Димитров сменя отбора в Турция

  • 28 яну 2026 | 16:27
  • 883
  • 1
Българското крило Здравко Димитров ще премине в лидера в турската Първа лига Амедспор, съобщават спортните медии в страната. Димитров в момента играе за Бодрумспор, който се намира на 6-о място в същата дивизия.

Според tigrishaber.com, Димитров е договорил личните си условия с Амедспор и е въпрос на време да премине медицински тестове и след това да сложи подписа си под договор с отбора от град Диарбекир.

Според портала Alt Ligler, за Димитров е имало опция и да се върне в Сакарияспор, но в крайна сметка Амедспор е спечелил наддаването за лични условия.

В Суперлигата и в Първа лига на Турция Димитров има 59 мача, 7 гола и 7 асистенции за отбора на Бодрум, който се опитва да се върне в елита, но тази година това може да стане единствено през плейофи при изоставането им точките. Амедспор пък се раздели с Фарнандо Андраде и освободи място за чужденци, като освен Димитров, отборът привлича и левия бек Александър Сирота от Коджаелиспор.

Новият отбор на българското крило е от град Диарбекир и е приеман като отбор на кюрдската общност. Дълго време тимът се казваше Диарбекир Диски, но смени името си, за да не бъде бъркан с другия отбор от същия град.

След 22 изиграни кръга във второто ниво на турския футбол Амедспор води в класирането с 43 точки, пред Ерзурумспор с 42 и Ерокспор с 41.

