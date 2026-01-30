Тотнъм и Наполи са готови да дадат шанс на Стърлинг

Популярни
  • 30 яну 2026 | 07:23
  • 870
  • 0
Тотнъм е един от няколкото клуба, които проучват възможността да привлекат Рахийм Стърлинг като свободен агент, разкрива "Дейли Мейл".

31-годишният футболист, който прекрати договора си с Челси по взаимно съгласие в сряда, е готов да подпише за по-малко от една трета от заплатата, която получаваше на „Стамфорд Бридж“, и иска да се завърне в игра възможно най-скоро.

Липсата на игрови ритъм при Стърлинг обаче може да се окаже пречка за „шпорите“, които изпитват нужда от подсилване в атака заради контузиите на Ришарлисон и Доминик Соланке, както и слабата форма на Рандал Коло Муани и Матис Тел.

Възможно е да е необходим поне месец, преди Стърлинг да бъде готов за игра, тъй като не е започвал като титуляр в мач от Премиър лийг от 250 дни.

Сред останалите клубове, които обмислят дали да отправят оферта към бившия английски национал, са Наполи и Ювентус.

Наполи проявяваше интерес да вземе Стърлинг под наем миналото лято, но "партенопеите" се отказаха заради високия дял от заплатата му от 325 000 паунда на седмица, който Челси изискваше да покрият. Сега обаче Стърлинг вече няма да очаква седмично възнаграждение от шестцифрена сума.

Евентуален трансфер в Наполи би дал на нападателя възможност да се събере отново с Кевин Де Бройне, с когото бяха близки по време на престоя им в Манчестър Сити.

Снимки: Imago

