  Левски
  2. Левски
  Левски приключи със зимната селекция?

Левски приключи със зимната селекция?

  • 31 яну 2026 | 09:48
  • 728
  • 0

С привличането на нападателя Хуан Переа приключи зимната селекция в Левски, твърди „Мач Телеграф“. Старши треньорът Хулио Веласкес ще има задачата да атакува титлата и Купата на България с наличните футболисти. Няма да има и изходящи трансфери от „Герена“ поне до лятото.

Левски ще се опита да направи всичко по силите си, за да уреди Переа за Суперкупата
Левски ще се опита да направи всичко по силите си, за да уреди Переа за Суперкупата

Клубът има една основна цел до края сезона по отношение на селекцията – намирането на качествен централен защитник. Той да подсили тима през летния трансферен прозорец.

Фратрия назначи нов шеф на ДЮШ

Переа: Не се поколебах да дойда в Левски

Хьогмо: Израстваме и сме по-уверени, чакаме с нетърпение Ференцварош

Геша покори "Ла Скала"

Национал на България загатна, че чака момиченце

Зимна подготовка на отборите от efbet Лига (обновена)

Страхотно! България отново има шампион на двойки при младежите от "Големия шлем"

Бранител отказа на ЦСКА - не искал да играе в българското първенство

Груев и Лийдс приемат лидера Арсенал в мач с огромно значение и за двата отбора

Очаквайте на живо: Арина Сабаленка срещу Елена Рибакина

Ливърпул все още търси първа победа за годината в Премиър лийг, може ли да я постигне срещу Нюкасъл?

Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Реал

