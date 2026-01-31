Левски приключи със зимната селекция?

С привличането на нападателя Хуан Переа приключи зимната селекция в Левски, твърди „Мач Телеграф“. Старши треньорът Хулио Веласкес ще има задачата да атакува титлата и Купата на България с наличните футболисти. Няма да има и изходящи трансфери от „Герена“ поне до лятото.

Левски ще се опита да направи всичко по силите си, за да уреди Переа за Суперкупата

Клубът има една основна цел до края сезона по отношение на селекцията – намирането на качествен централен защитник. Той да подсили тима през летния трансферен прозорец.