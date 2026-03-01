Ще продължи ли да води Юнайтед в гонитбата за топ 4?

Манчестър Юнайтед ще посрещне Кристъл Палас в мач от Премиър лийг за сезон 2025/2026. Двубоят е в днешния 1-ви март (неделя) от 16:00 часа на стадион "Олд Трафорд".

Манчестър Юнайтед заема четвъртата позиция в класирането с 48 точки след изиграни 27 мача, като тимът е отбелязал 48 гола и е допуснал 37. "Червените дяволи" обаче са с равен брой точки с вечния си съперник Ливърпул и само головата разлика ги дъжи на полпозишън в битката за класиране в Шампионската лига. От своя страна, Кристъл Палас се намира на 13-то място с 35 точки. "Орлите" на практика са позиционирани в "златната среда", тъй като изостават на десет точки от местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири през следващия сезон, като имат същата преднина спрямо първия под чертата Уест Хам.

Манчестър Юнайтед е в отлична форма с четири победи и едно равенство в последните си пет мача. Червените дяволи победиха Евертън като гост с 0:1 (на 23.02.2026), завършиха наравно с Уест Хам 1:1 (на 10.02.2026), надиграха Тотнъм с 2:0 (на 07.02.2026), спечелиха срещу Фулъм с 3:2 (на 01.02.2026) и постигнаха впечатляваща победа над Арсенал като гост с 2:3 (на 25.01.2026). Кристъл Палас също показва добра форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Орлите победиха Зрински (Мостар) с 2:0 в Лига на конференциите (на 26.02.2026), надиграха Уулвърхамптън с 1:0 (на 22.02.2026), завършиха наравно със Зрински (Мостар) 1:1 (на 19.02.2026), загубиха от Бърнли с 2:3 (на 11.02.2026) и победиха Брайтън като гост с 0:1 (на 08.02.2026). Двата отбора влизат в мача с добра серия от резултати, което обещава интересен сблъсък.

В последните пет срещи между двата отбора, Кристъл Палас има лек превес с три победи, едно равенство и една загуба срещу Манчестър Юнайтед. Последният двубой между тях се състоя на 30 ноември 2025 г., когато Манчестър Юнайтед победи с 1:2 като гост в мач от Премиър лийг. Преди това, на 2 февруари 2025 г., Кристъл Палас спечели с 0:2 на "Олд Трафорд". На 21 септември 2024 г. двата отбора завършиха наравно 0:0 в Лондон. Особено впечатляваща беше победата на Кристъл Палас с 4:0 на 6 май 2024 г. Орлите имат и още една победа с 0:1 на "Олд Трафорд" от 30 септември 2023 г. Историята на последните срещи показва, че Кристъл Палас е неудобен съперник за Манчестър Юнайтед.

Казeмиро е основна фигура в състава на Манчестър Юнайтед тази година. Бразилският полузащитник демонстрира изключителна стабилност в средата на терена, като неговите отнети топки и прецизни подавания са от ключово значение за играта на отбора. С богатия си опит от Реал Мадрид, Казeмиро внася спокойствие в играта на "червените дяволи" и често е свързващото звено между защитата и нападението. Неговата способност да чете играта и да прекъсва атаките на противника го прави незаменим в схемата на Майкъл Карик. За Кристъл Палас, Адам Уортън се утвърди като един от най-обещаващите млади таланти в Премиър лийг. 22-годишният полузащитник впечатлява с техническите си умения и визия на терена. Неговата способност да контролира темпото на играта и да създава голови положения го прави ключов играч за "орлите". Уортън е особено ефективен при изпълнението на стандартни положения и с дългите си подавания, които често изненадват противниковите защити. Неговото развитие е следено от редица големи клубове, но в момента той е фокусиран върху представянето си с Кристъл Палас.