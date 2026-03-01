Кремонезе приема Милан в битка за оцеляване срещу титлата

Кремонезе и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от Серия А на 1 март 2026 г. Двубоят ще започне в 13:30 часа на стадион "Джовани Дзини".

Двубоят има значение и за двете половини на таблицата. Милан се намира на втора позиция в класирането на Серия А с 54 точки от 26 изиграни мача, като "росонерите" са отбелязали 41 гола и са допуснали 20. Отборът е в борбата за титлата и всяка точка е от изключително значение за амбициите им. От друга страна, Кремонезе се намира в опасната зона, заемайки 17-то място с едва 24 точки от същия брой мачове. Домакините имат голова разлика от 21 отбелязани и 36 допуснати попадения, което показва техните проблеми в защита. Разликата от 30 точки между двата отбора ясно илюстрира пропастта в класата и формата, но Кремонезе ще търси всяка възможност да спечели точки в борбата за оцеляване.

Кремонезе преминава през изключително труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа четири загуби и едно равенство, като последната им среща завърши с поражение от Рома (3:0 на 22.02.2026). Преди това "гриджоросите" завършиха наравно с Дженоа (0:0 на 15.02.2026), но последваха загуби от Аталанта (2:1 на 09.02.2026), Интер (0:2 на 01.02.2026) и Сасуоло (1:0 на 25.01.2026). Милан също не е в най-добрата си форма, като в последните пет мача има две победи, две равенства и една загуба. "Росонерите" загубиха последния си мач срещу Парма (0:1 на 22.02.2026), преди това завършиха наравно с Комо (1:1 на 18.02.2026), но имат и две победи срещу Пиза (1:2 на 13.02.2026) и Болоня (0:3 на 03.02.2026), както и равенство с Рома (1:1 на 25.01.2026).

В последните три срещи между двата отбора, Кремонезе има предимство с една победа и две равенства. Последният им двубой беше на 23 август 2025 г. в Серия А, когато Кремонезе изненадващо победи Милан като гост с 2:1. Преди това, на 3 май 2023 г., двата отбора завършиха наравно 1:1 на стадиона на Милан. Първата им среща от последните три беше на 8 ноември 2022 г., когато Кремонезе и Милан не успяха да отбележат голове и мачът завърши 0:0. Тази статистика показва, че въпреки разликата в класирането, Кремонезе традиционно създава проблеми на "росонерите".

Федерико Боназоли е звездата на Кремонезе в този сезон. Нападателят с номер 90 е основен голмайстор на отбора и ще бъде ключова фигура в опитите на домакините да пробият солидната защита на Милан. Боназоли, роден през 1997 г., разчита на своята скорост и завършващ удар, за да създава опасности пред вратата на противника. От другата страна, Лука Модрич е безспорният лидер на Милан. 40-годишният хърватски ветеран продължава да демонстрира своя изключителен поглед върху играта и прецизни подавания. Неговият опит и способност да контролира темпото на играта са безценни за "росонерите". Модрич е ключов фактор за организацията на атаките на Милан и ще бъде централна фигура в опитите на гостите да наложат своя стил на игра.