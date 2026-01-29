Популярни
Поредното фиаско на Конте в Шампионска лига

  • 29 яну 2026 | 11:21
  • 612
  • 0

Антонио Конте е сред най-великите италиански треньори по отношение на представяне в големите първенства, но записа пореден провал в Шампионска лига. Наполи загуби с 2:3 от Челси в последния кръг на първата фаза на ШЛ и остана на срамното 30-о място в крайното класиране на лигата.

Италианският шампион дори не можа да се добере до топ 24, което е поредната безславна страница в кариерата на Конте в най-силния турнир.

Това е четвъртият случай от седем участия на италианския специалист, в който той отпада преди елиминациите. Така се получи в двете му години начело на Интер през сезони 2019/20 и 2020/21. В първата от изброените кампании той все пак стигна финал в Лига Европа с "нерадзурите" (загуба с 2:3 от Севиля), а във втората остана 4-ти в крайното класиране на групата, но после компенсира със спечелване на скудетото.

С Ювентус през 2013/14 той също има отпадане в груповата фаза, a после стига полуфиналите в Лига Европа (загуба от Бенфика).

С Тотнъм през сезон 2022/23 и с Челси през 2017/18 Конте преодолява групите, но бива елиминиран на осминафинали.

Тъжната статистика за Конте в Шампионска лига остава непроменена - той има само един отстранен отбор на елиминации в най-силния клубен турнир и това все така е Селтик през 2013-та. Това е и единственото участие на Конте на 1/4-финал, завършило със загуби от Байерн - 0:2 в Торино и 0:2 в Мюнхен.

Снимки: Gettyimages

