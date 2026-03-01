Ювентус трябва да спре пропадането в пряк сблъсък срещу Рома

Рома и Ювентус ще се изправят един срещу друг в мач от Серия А на 1 март 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Олимпико" в Рим. Срещата ще бъде ръководена от главния съдия Симоне Соца. Този сблъсък между два от най-големите италиански отбори се очертава като един от най-интересните в този кръг на първенството.

Рома се възползва от грешките на преките конкуренти и писа "тройка" на Кремонезе

Рома заема четвъртото място в класирането с 50 точки след 26 изиграни мача, което им дава последната позиция, осигуряваща участие в Шампионската лига. "Вълците" имат солидна защита с едва 16 допуснати гола и 34 отбелязани. Ювентус е на шеста позиция с 46 точки от същия брой мачове, като "бианконерите" изостават на 4 точки от зоната на Шампионската лига. Торинци имат по-добро нападение с 43 отбелязани гола, но са допуснали повече - 25. Победа за домакините би увеличила разликата между двата отбора на 7 точки, докато успех за гостите би ги доближил само на точка от Рома в борбата за топ 4.

Гасперини: Разликата от 4 точки с Ювентус е важна, но не и решаваща

Рома демонстрира добра форма в последните си пет мача с две победи, две равенства и една загуба. "Вълците" разгромиха Кремонезе с 3:0 в последния си мач (на 22.02.2026), а преди това завършиха наравно 2:2 с Наполи (на 15.02.2026). Римляните победиха и Каляри с 2:0 (на 09.02.2026), но преди това загубиха от Удинезе с 0:1 (на 02.02.2026) и завършиха 1:1 с Панатинайкос в Лига Европа (на 29.01.2026).

Мачовете с Галатасарай и Рома могат да решат бъдещето на Спалети и Комоли в Ювентус

Ювентус, от друга страна, преминава през труден период с три загуби, едно равенство и една победа в последните си пет мача. "Бианконерите" победиха Галатасарай с 3:2 в Шампионската лига (на 25.02.2026), но преди това загубиха от Комо с 0:2 (на 21.02.2026), от Галатасарай с 2:5 в първия мач от двубоя (на 17.02.2026) и от Интер с 2:3 (на 14.02.2026). Преди това завършиха наравно 2:2 с Лацио (на 08.02.2026).

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие с две победи за Ювентус и три равенства. Последната среща между тях се състоя на 20 декември 2025 г., когато Ювентус победи Рома с 2:1 в мач от Серия А. Преди това двата отбора завършиха наравно 1:1 на "Олимпико" (на 06.04.2025), а още по-рано срещата в Торино завърши 0:0 (на 01.09.2024). На 5 май 2024 г. двубоят в Рим завърши 1:1, а на 30 декември 2023 г. Ювентус спечели с минималното 1:0. Прави впечатление, че в последните пет мача между двата отбора са отбелязани едва 8 гола, което показва, че сблъсъците им обикновено са с ниско голово съдържание.

Брайън Кристанте се очертава като ключова фигура за Рома в предстоящия двубой. Италианският полузащитник е стълб в средата на терена за "вълците", като неговата универсалност и тактическа дисциплина са от решаващо значение за баланса на отбора. Кристанте е известен със своята работоспособност, добрия поглед върху играта и способността да се включва ефективно както в защита, така и в нападение. За Ювентус, младият талант Кенан Йълдъз се очертава като играч, който може да направи разликата. 20-годишният турски нападател впечатлява с техническите си умения, креативност и способност да преодолява защитници в ситуации едно на едно. Неговата експлозивност и непредсказуемост в последната третина на терена представляват сериозна заплаха за защитата на Рома.