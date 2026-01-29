Конте: Заслужавахме повече, горд съм от играчите

Треньорът на Наполи Антонио Конте изрази разочарованието си след отпадането на неговия отбор от Шампионската лига още в груповата фаза. Тимът загуби с 2:3 у дома от английския Челси, въпреки че водеше с 2:1 на полувремето. Той смята, че Наполи е заслужавал повече от този мач.

„Изпитваме голяма гордост и удовлетворение, защото въпреки че ни липсваше повече от половината състав, играхме на същото ниво, че дори по-добре от Челси и заслужавахме много повече. Казах на момчетата, че съжалението е за мача в Копенхаген, където просто не трябваше да изпускаме победата. Това ни постави в тази ситуация срещу топ клуб. Не забравяйте, че Челси спечели Световното клубно първенство, те имат изключителни играчи на терена, на пейката и дори оставени на трибуните“, заяви Конте.

Въпреки резултата, той изрази гордост от своя отбор за представянето му в мача.

„Толкова съм горд с нашите момчета, защото ги пресирахме, създавахме положения, борихме се за всяка топка. Жалко е, заслужавахме поне да стигнем до плейофите. Тяхното качество в завършващата фаза беше решаващо. Проблемът е, че Челси дори нямаше толкова много голови възможности, но когато стигнаха до тези позиции, те ни нараняват“, добави специалистът.

Наставникът беше категоричен, че представянето на отбора му го е впечатлило, но подчерта, че все още има място за подобрение.

„Създадохме подобни ситуации и някои центрирания можеха да бъдат решаващи, но трябва да се подобрим. Все пак твърдя, че това беше впечатляващо представяне, не се страхувахме, атакувахме ги, приемахме единоборствата, оставяйки пространства зад гърба си, и мисля, че играхме добър футбол. Това е пътят, футболът се развива, променя се и трябва да се адаптираш и подготвяш. Жалко е, че няма да продължим да се мерим с най-добрите отбори в този турнир. Днес го направихме срещу Челси и смятам, че се справихме добре, но платихме цената за голямото качество, с което разполагаха“, допълни италианецът.

Снимки: Gettyimages