  2. Сасуоло
  3. Сасуоло с първа победа от ноември

Сасуоло с първа победа от ноември

  • 25 яну 2026 | 15:45
  • 296
  • 0
Сасуоло с първа победа от ноември

Сасуоло сложи край на серия от седем поредни мача без успех, след като спечели с 1:0 домакинството си на Кремонезе. Единственото попадение в мача реализира Алиу Фадера още в третата минута.

Домакините започнаха много активно и бързо поведоха. В третата минута вратарят на гостите Емил Аудеро отрази удар на Лауриенте, въпреки че не го направи по възможно най-добрия начин и нямаше какво да направи при добавката на Фадера. Кремонезе можеше да отговори в 14-ата минута след грешка в защитата на Сасуоло. Вандепуте подаде на Варди, но английският нападател отправи удар в обсега на Мурич и той блокира с крак.

След почивката гостите опитаха да заиграят по-нападателно, но не създаваха нищо опасно. Лука Моро пропусна добра възможност да удвои аванса на Сасуоло. Доменико Берарди се появи в игра за първи път от ноември, а неговият тим имаше предимство. Аудеро се справи отлично с удар на Лауриенте от фал. Изстрел на Дойг мина над вратата, а към края резервата Николас Пиерини удари греда.

Снимки: Imago

