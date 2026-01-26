Кремонезе забрави вратаря си и клубният автобус тръгна без него

Вратарят на Кремонезе Емил Аудеро бе забравен на стадиона на Сасуоло след вчерашния мач между двата отбора в Серия А. След традиционните интервюта след двубоя стражът се забави при двама индонезийски журналисти и клубният автобус тръгна без него. След инцидента клубът е осигурил кола за вратаря, която той е използвал, за да пътува до Кремона и да се присъедини към съотборниците си.
Аудеро е израснал в Италия и е играл за юношеските формации на “адзурите”, но баща му е индонезиец. Вратарят избра да играе за Индонезия и миналата година дебютира за националния отбор на страната. След мача със Сасуоло той се видя с футболиста на домакините Джей Идзес, който също е с индонезийски корени, а това бе друга причина да се забави и да изпусне автобуса.
Снимки: Imago