Кремонезе забрави вратаря си и клубният автобус тръгна без него

Вратарят на Кремонезе Емил Аудеро бе забравен на стадиона на Сасуоло след вчерашния мач между двата отбора в Серия А. След традиционните интервюта след двубоя стражът се забави при двама индонезийски журналисти и клубният автобус тръгна без него. След инцидента клубът е осигурил кола за вратаря, която той е използвал, за да пътува до Кремона и да се присъедини към съотборниците си.

Аудеро е израснал в Италия и е играл за юношеските формации на “адзурите”, но баща му е индонезиец. Вратарят избра да играе за Индонезия и миналата година дебютира за националния отбор на страната. След мача със Сасуоло той се видя с футболиста на домакините Джей Идзес, който също е с индонезийски корени, а това бе друга причина да се забави и да изпусне автобуса.

The Indonesian duo met in the Serie A match between Sassuolo and Cremonese.



Jay Idzes and Emil Audero, who had faced each other on the pitch, met each other after the match and interviewed by Indonesian Journalist according to @SkySport



Funny, Audero's teammate didn't realize… https://t.co/dGUJU6twHf pic.twitter.com/x1Z8uSRrR2 — PinkyFreaky (@PinkyGeesh) January 26, 2026

Снимки: Imago