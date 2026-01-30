Цървена звезда и Селта взаимно си попречиха

Цървена звезда и Селта завършиха 1:1 в Белград в последен мач от основната фаза на Лига Европа. Резултатът попречи и на двата тима да се настанят в топ 8 на крайното класиране и да си осигурят директно участие на осминафиналите. Съперниците си размениха късни голове чрез Фер Лопес и Бруно Дуарте да Силва.

Зв Звезда това беше втори официален мач от началото на годината, след като преди седмица тимът на Деян Станкович надви с 1:0 Малмьо ФФ в Швеция. Селта направи серия от 4 поредни победи във всички турнири, преди да отстъпи с 0:1 на Реал Сосиедад в Ла Лига през уикенда.

Домакините отново имаха горещата подкрепа на феновете си и започнаха много силно. Още в 5-ата минута Родригао можеше да открие резултата, но Йонуц Раду спаси удара му. Малко по-късно Марко Арнаутович прати топката в мрежата на гостите, но попадението му беше отменено заради нарушение на Александър Катай.

В 13-тата минута сгрешен пас от Родригао даде възможност на Хави Руеда да се разпише за Селта, но стражът на Цървена звезда Матеуш се намеси отлично. Не след дълго Арнаутович технично прехвърли Раду, но и този гол на австрийския национал не беше зачетен, този път заради засада. В средата на полувремето късметът помогна и на домакините след удар на Борха Иглесиас, който срещна гредата.

Владимир Лучич смени Василие Костов в състава на Звезда с началото на втората част, а Селта пропусна стопроцентово положение в 49-ата минута. Хави Руеда поднесе топката на Борха Иглесиас, но той не можа да уцели опразнената врата. Домакините се опитаха да наложат по-бавно темпо и разчитаха на епизодични контри. В 65-ата минута Арнаутович опита техничен удар с пета, но не затрудни Раду.

В 87-ата минута резервата на гостите Фер Лопес сътвори истински шедьовър. Той опъна мрежата зад Матеуш с брилянтен удар с външен фалц. Звезда стигна до равенството с попадение на Дуарте в 89-ата минута и събра 14 точки - една повече от тима от Виго.

Снимки: sportal.rs