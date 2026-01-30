Десет от Рома се домогнаха до 1/8-финалите на Лига Европа

Отборите на Панатинайкос и Рома завършиха наравно 1:1 в Атина в последния си мач от основната фаза на Лига Европа. Така и двата тима записаха пети пореден мач без загуба в турнира, като за домакините ремито е трето поредно, а гостите не успяха да удължат серията си от четири победи.
Мачът започна ужасно за римляните, които останаха с човек по-малко още в 15-ата минута, когато централният им бранител Джанлука Манчини беше изгонен с директен червен картон след проверка с ВАР, тъй като негов фал срещу Милош Пантович като последен в отбрана. Това секна началния натиск на Рома и ПАО пое инициативата, но нулевото реми се запази до почивката.
Все пак домакините успяха да открият резултата в 58-ата минута, когато Даниеле Гиларди с груба своя грешка изведе Висенте Таборда, който след това го финтира и накрая се разписа с удар по земя. Макар и с човек по-малко, „вълците“ съумяха да стигнат до равенството в 80-ата минута. Тогава Николо Пизили центрира в наказателното поле, където Георгиос Катрис направи несполучливо изчистване с глава, за да може Ян Жилковски да вкара ключовото попадение за своя тим също с глава.
Така съставът на Рома успя да се домогне до последното място, даващо право на директно класиране за 1/8-финалите на турнира, завършвайки 8-и с актив от 16 точки и по-добра голова разлика от деветия Генк. По този начин „джалоросите“ достигнаха този кръг в евротурнирите за 12-а поредна година. Панатинайкос пък ще мине през плейофите, тъй като финишира на 20-ата позиция със своите 12 пункта. Така гърците ще играят срещу Нотингам Форест или Виктория (Пилзен).
