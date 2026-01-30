Десет от Рома се домогнаха до 1/8-финалите на Лига Европа

Отборите на Панатинайкос и Рома завършиха наравно 1:1 в Атина в последния си мач от основната фаза на Лига Европа. Така и двата тима записаха пети пореден мач без загуба в турнира, като за домакините ремито е трето поредно, а гостите не успяха да удължат серията си от четири победи.

Мачът започна ужасно за римляните, които останаха с човек по-малко още в 15-ата минута, когато централният им бранител Джанлука Манчини беше изгонен с директен червен картон след проверка с ВАР, тъй като негов фал срещу Милош Пантович като последен в отбрана. Това секна началния натиск на Рома и ПАО пое инициативата, но нулевото реми се запази до почивката.

A win for Roma tonight would secure their place in the top eight in the Europa League.



But Gianluca Mancini has just made their task tougher.



The defender brings down Panathinaikos' Milos Pantovic, and the yellow originally shown by the referee is upgraded to a red. pic.twitter.com/44gmP3K1a2 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) January 29, 2026

Все пак домакините успяха да открият резултата в 58-ата минута, когато Даниеле Гиларди с груба своя грешка изведе Висенте Таборда, който след това го финтира и накрая се разписа с удар по земя. Макар и с човек по-малко, „вълците“ съумяха да стигнат до равенството в 80-ата минута. Тогава Николо Пизили центрира в наказателното поле, където Георгиос Катрис направи несполучливо изчистване с глава, за да може Ян Жилковски да вкара ключовото попадение за своя тим също с глава.

We’ll be playing in the Round of 16 of a European competition for the 12th consecutive season 👏#ASRoma #UEL pic.twitter.com/8SrHMqRUIv — AS Roma English (@ASRomaEN) January 29, 2026

Така съставът на Рома успя да се домогне до последното място, даващо право на директно класиране за 1/8-финалите на турнира, завършвайки 8-и с актив от 16 точки и по-добра голова разлика от деветия Генк. По този начин „джалоросите“ достигнаха този кръг в евротурнирите за 12-а поредна година. Панатинайкос пък ще мине през плейофите, тъй като финишира на 20-ата позиция със своите 12 пункта. Така гърците ще играят срещу Нотингам Форест или Виктория (Пилзен).

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages