Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. ПФК Ботев: Форсмажорните обстоятелства през лятото доведоха до незадоволителни решения откъм мачовия екип, но ще има промяна

ПФК Ботев: Форсмажорните обстоятелства през лятото доведоха до незадоволителни решения откъм мачовия екип, но ще има промяна

  • 30 яну 2026 | 11:52
  • 605
  • 1
ПФК Ботев: Форсмажорните обстоятелства през лятото доведоха до незадоволителни решения откъм мачовия екип, но ще има промяна

ПФК Ботев Пловдив се похвали с подписването на нов договор с Macron. Двете страни парафираха дългосрочно споразумение за партньорство до края на сезон 2028/2029.

Новият контракт между "жълто-черните“ и италианския концерн е със значително подобрени финансови параметри за пловдивския клуб.

Двете страни ще зарадват феновете с богата колекция от артикули в клубния фен магазин. Форсмажорните обстоятелства през изминалото лято доведоха до незадоволителни решения откъм мачовия екип, което ще бъде променено още с началото на следващия сезон.

От старта на следващата кампания екипите на най-стария български футболен клуб ще са достъпни в официалния сайт на Macron, като ще могат да бъдат закупени от всяка една точка на света и ще бъдат обект на интерес от всички привърженици на италианския производител, уточниха от ПФК Ботев.

В най-кратки срокове един от регионалните директори на Macron ще бъде на специално посещение в ПФК Ботев Пловдив, за да бъдат уточнени всички детайли относно екипировката на отбора за сезон 2026/27.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

  • 30 яну 2026 | 00:44
  • 3585
  • 3
Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

  • 30 яну 2026 | 00:26
  • 4092
  • 3
Хьогмо: Имаме голям потенциал

Хьогмо: Имаме голям потенциал

  • 30 яну 2026 | 00:21
  • 6113
  • 6
Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

  • 30 яну 2026 | 00:15
  • 1240
  • 2
Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

  • 30 яну 2026 | 00:12
  • 2135
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 41641
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 12173
  • 5
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 6173
  • 2
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27344
  • 11
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 455
  • 1
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 4973
  • 3
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 4704
  • 0