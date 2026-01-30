Ботев пусна билетите за Битката за Тракия

Ботев Пловдив приема Берое Стара Загора в среща от 20-ия кръг на efbet Лига. Първият официален двубой за 2026 година е на 08.02 (неделя) от 16:45 часа на стадион „Христо Ботев“ в Пловдив. За мача със „заралии“ ръководството на „жълто-черния“ клуб е подготвило много изненади за феновете, които ще бъдат разкрити в началото на следващата седмица.

Битката за Тракия е двубой, оставил отпечатък в историята на българския футбол, а емблематичният успех с 8:1 остава завинаги във фолклора на сблъсъка. В продажба са абонаментните карти за мачовете от пролетния полусезон. С тях привържениците ще спестят не по-малко от 30% от стойността на билетите за всички срещи.

Така феновете ще бъдат до отбора във всеки мач, без да пропускат нито една среща, и то на изключително достъпни цени.

Припомняме, че за пролетния дял важат и абонаментните карти, закупени в началото на сезона.

Повече информация можете да откриете на клубния сайт.