Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Херо дава пресконференция преди старта на пролетния дял

Херо дава пресконференция преди старта на пролетния дял

  • 30 яну 2026 | 14:04
  • 170
  • 0
Херо дава пресконференция преди старта на пролетния дял

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо ще даде пресконференция през следващата седмица преди старта на пролетния дял от първенството в efbet Лига, съобщиха от пресслужбата на "канарчетата".

В събота "жълто-черните" ще изиграят последната си проверка от зимната подготовка. Спарингът е срещу втородивизионния ФК Севлиево от 14:30 часа на Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика".

След края на контролната среща опитният специалист няма да дава изявления пред медиите, като това ще се случи в дните преди двубоя с Берое, който е на 8 февруари на стадион "Христо Ботев".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Свиленград привлече трима нови

Свиленград привлече трима нови

  • 30 яну 2026 | 13:47
  • 288
  • 0
Свиленград обяви три контроли

Свиленград обяви три контроли

  • 30 яну 2026 | 13:46
  • 218
  • 0
Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

  • 30 яну 2026 | 13:25
  • 343
  • 1
Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 3842
  • 16
Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

  • 30 яну 2026 | 12:57
  • 4115
  • 4
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3261
  • 14
Виж всички

Водещи Новини

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Жребият отреди: Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 2097
  • 0
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 34743
  • 12
На живо: теглят жребия за плейофния кръг

На живо: теглят жребия за плейофния кръг

  • 30 яну 2026 | 13:59
  • 17854
  • 7
Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

Ден 13 на Australian Open: Джокович взе втория сет срещу Синер

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 32719
  • 15
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 3261
  • 14
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 8238
  • 12