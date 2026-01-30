Херо дава пресконференция преди старта на пролетния дял

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Димитър Димитров-Херо ще даде пресконференция през следващата седмица преди старта на пролетния дял от първенството в efbet Лига, съобщиха от пресслужбата на "канарчетата".

В събота "жълто-черните" ще изиграят последната си проверка от зимната подготовка. Спарингът е срещу втородивизионния ФК Севлиево от 14:30 часа на Футболен комплекс "Никола Щерев - Старика".

След края на контролната среща опитният специалист няма да дава изявления пред медиите, като това ще се случи в дните преди двубоя с Берое, който е на 8 февруари на стадион "Христо Ботев".