  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  Стана ясна колко време ще отсъства сина на Кривия

Стана ясна колко време ще отсъства сина на Кривия

  • 31 яну 2026 | 13:05
  • 386
  • 1
Стана ясна колко време ще отсъства сина на Кривия

Александър Александров ще отсъства от терените близо месец, обявиха от Локомотив (Пловдив). Синът на Кривия получи контузия преди няколко дни и принудително напусна лагера на “смърфовете”. Сега от клуба обявиха, че той има разтегнати връзки на глезена.

Косич пуска Салинас титуляр в последната контрола
Косич пуска Салинас титуляр в последната контрола

Ето какво пишат от Локо:

Моменти от последната тренировка на Локомотив в Белек.

Днес от 16:00 часа българско време "черно-белите" излизат срещу Колос в последната си проверка от зимната подготовка.

Междувременно стана ясно, че Александър Александров е с разтегнати връзки на глезена. Тази травма ще го извади от терените за около месец.

