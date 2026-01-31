Стана ясна колко време ще отсъства сина на Кривия

Александър Александров ще отсъства от терените близо месец, обявиха от Локомотив (Пловдив). Синът на Кривия получи контузия преди няколко дни и принудително напусна лагера на “смърфовете”. Сега от клуба обявиха, че той има разтегнати връзки на глезена.

Косич пуска Салинас титуляр в последната контрола

Ето какво пишат от Локо:

Моменти от последната тренировка на Локомотив в Белек.

Днес от 16:00 часа българско време "черно-белите" излизат срещу Колос в последната си проверка от зимната подготовка.

Междувременно стана ясно, че Александър Александров е с разтегнати връзки на глезена. Тази травма ще го извади от терените за около месец.