  3. Косич пуска Салинас титуляр в последната контрола

  • 31 яну 2026 | 09:59
  • 313
  • 0

Халфът Лукас Салинас ще започне като титуляр в последната контрола на Локомотив (Пловдив) от лагера в Турция, пише “Тема спорт”. Тя е днес, 31 януари, а съперник в нея ще бъде украинският елитен Колос.

Бразилецът пристигна на проби в Локо. Дали те са успешни ще зависи от представянето му. След срещата с Колос треньорът Душан Косич ще реши дали да го остави в състава.

Лукас вече има един престой на „Лаута“. Той носи черно-бялата фланелка от 2020 до 2022 година. Изигра общо 71 мача във всички турнири с нея, като в тях вкара 6 гола. Пет от попаденията му бяха в българския елит, като в първенството направи и 8 асистенции. С Локо той спечели Купата и Суперкупата на България. Лукас бе резерва в спаринга с ФК Азия (1:0), който бе прекратен в 50-ата минута.

