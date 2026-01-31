Косич пуска Салинас титуляр в последната контрола

Халфът Лукас Салинас ще започне като титуляр в последната контрола на Локомотив (Пловдив) от лагера в Турция, пише “Тема спорт”. Тя е днес, 31 януари, а съперник в нея ще бъде украинският елитен Колос.

Бразилецът пристигна на проби в Локо. Дали те са успешни ще зависи от представянето му. След срещата с Колос треньорът Душан Косич ще реши дали да го остави в състава.

Лукас вече има един престой на „Лаута“. Той носи черно-бялата фланелка от 2020 до 2022 година. Изигра общо 71 мача във всички турнири с нея, като в тях вкара 6 гола. Пет от попаденията му бяха в българския елит, като в първенството направи и 8 асистенции. С Локо той спечели Купата и Суперкупата на България. Лукас бе резерва в спаринга с ФК Азия (1:0), който бе прекратен в 50-ата минута.