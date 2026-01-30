Локо (Пд) играе на "Глория Арена" срещу украинския Колос

Представителният отбор на Локомотив (Пловдив) ще изиграе утре (31.01) четвъртата си контрола по време на зимната си подготовка. Съперник ще е Колос (Ковальовка).

Срещата с украинците е планирана от 16:00 часа българско време (17:00 часа турско време) на терените на “Глория Арена" в Белек.

Това ще бъде последната приятелска среща за зимната подготовка. Първият официален мач за новата календарна година за пловдивчани ще бъде срещу Славия.

Двубоят е насрочен за неделя (08.02) от 14:15 часа на стадион “Александър Шаламанов" в София.