Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте: Переа тренира с новите си съотборници, а Левски продължава подготовката за Суперкупата
  1. Sportal.bg
  2. Локомотив (Пловдив)
  3. Локо (Пд) пусна пакетни билети за първите си три домакинства през 2026 г.

Локо (Пд) пусна пакетни билети за първите си три домакинства през 2026 г.

  • 30 яну 2026 | 17:13
  • 112
  • 0

Локомотив (Пловдив) е пред серия от три поредни домакински мача в първенството и турнира за Купата на България. "Черно-белите" ще приемат последователно Ботев (Пловдив), Черно море и Спартак (Варна).

По този повод ръководството на клуба пуска от днес в продажба специални тройни билети, които ще важат и за трите домакинства. Срещата с "канарчетата" за Купата е на 12 февруари от 18:00 часа, тази с "моряците" е на 15.02 от 12:00 часа, а в периода 20-23.02 предстои и мача със "соколите".

Отвориха офертите на три компании, които искат да изградят осветлението на "Лаута"
Отвориха офертите на три компании, които искат да изградят осветлението на "Лаута"

Продажбата стартира днес онлайн и в мрежата на Ивентим, а от вторник (03.02) билети ще се продават и на “Лаута”.

Цените на тройните билети, които ще се продават само от днес (30.01) до сряда включително (11.02), са следните:

Трибуна "Бесика" – 15 евро
Южна трибуна – 15 евро
Трибуна "Спортклуб" – 25 евро

Цените на единичните билети са*:

Трибуна “Бесика” – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 5 евро

Южна трибуна – 10 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро

Трибуна "Спортклуб" – 15 евро
Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб" – 8 евро.

*Единичните билети за мача със Спартак ще бъдат налични тогава, когато от БФС обявят точната дата и час на провеждане. 

Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда
Крушарски съсипа бивш футболист на Локо (Пд): Той иска да е известен, гаджетата да го свалят, да се прави на звезда

Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):

03.02 – от 13:00 до 17:00 часа
04.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
05.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
06.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа
10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Работно време на касите на “Лаута”:

11.02 – от 12:00 до 18:00 часа
12.02 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.

Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!

Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител и коректно попълнена декларация.

Всеки привърженик трябва да си носи личната карта, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с придружител, коректно попълнена декларация и валиден билет/абонаментна карта. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Свиленград привлече трима нови

Свиленград привлече трима нови

  • 30 яну 2026 | 13:47
  • 857
  • 1
Свиленград обяви три контроли

Свиленград обяви три контроли

  • 30 яну 2026 | 13:46
  • 533
  • 0
Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

Антон Генов: Нивото на съдийството ни е все по-добро

  • 30 яну 2026 | 13:25
  • 794
  • 3
Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

Радослав Гидженов е съдия №1 на България за 2025 г.

  • 30 яну 2026 | 13:00
  • 6536
  • 23
Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

Лудогорец, Левски и Арда правят кампания в Европа, каквато българският футбол не помни от 12 години

  • 30 яну 2026 | 12:57
  • 9013
  • 7
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 6167
  • 19
Виж всички

Водещи Новини

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

Хуан Переа с първа тренировка с Левски

  • 30 яну 2026 | 16:53
  • 2891
  • 5
Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

Време е за реванш! Жребият изпрати Лудогорец срещу есенния си европейски кошмар и на елиминациите в ЛЕ

  • 30 яну 2026 | 14:20
  • 46798
  • 78
Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

Жребият отреди: Реал отново срещу Бенфика на Моуриньо, ПСЖ пак срещу местен съперник, късмет за Нюкасъл

  • 30 яну 2026 | 13:26
  • 65787
  • 22
Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

Левски плати малко над 148 000 евро на НАП и Столична община, обяви още колко остават

  • 30 яну 2026 | 15:43
  • 11802
  • 28
Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

Жребият определи осемте двойки за плейофите в Лига Европа, Десподов и ПАОК с противник от Испания

  • 30 яну 2026 | 14:23
  • 36034
  • 11
Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

Фантастичен Джокович детронира Синер в 5-сетова драма

  • 30 яну 2026 | 16:41
  • 8028
  • 15