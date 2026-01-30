Локо (Пд) пусна пакетни билети за първите си три домакинства през 2026 г.

Локомотив (Пловдив) е пред серия от три поредни домакински мача в първенството и турнира за Купата на България. "Черно-белите" ще приемат последователно Ботев (Пловдив), Черно море и Спартак (Варна).

По този повод ръководството на клуба пуска от днес в продажба специални тройни билети, които ще важат и за трите домакинства. Срещата с "канарчетата" за Купата е на 12 февруари от 18:00 часа, тази с "моряците" е на 15.02 от 12:00 часа, а в периода 20-23.02 предстои и мача със "соколите".

Продажбата стартира днес онлайн и в мрежата на Ивентим, а от вторник (03.02) билети ще се продават и на “Лаута”.

Цените на тройните билети, които ще се продават само от днес (30.01) до сряда включително (11.02), са следните:

Трибуна "Бесика" – 15 евро

Южна трибуна – 15 евро

Трибуна "Спортклуб" – 25 евро

Цените на единичните билети са*:

Трибуна “Бесика” – 10 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна “Бесика” – 5 евро

Южна трибуна – 10 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за Южна трибуна – 5 евро

Трибуна "Спортклуб" – 15 евро

Детски (деца от 7г. до 14г.) / Пенсионерски (хора над 65 г.) за трибуна "Спортклуб" – 8 евро.

*Единичните билети за мача със Спартак ще бъдат налични тогава, когато от БФС обявят точната дата и час на провеждане.

Работно време на официалния магазин на клуба (намира се точно до бариерата на спортния комплекс):

03.02 – от 13:00 до 17:00 часа

04.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

05.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

06.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

09.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

10.02 – от 9:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа

Работно време на касите на “Лаута”:

11.02 – от 12:00 до 18:00 часа

12.02 – от 10:00 часа до края на първото полувреме

Паркингът на територията на комплекса в деня на мачовете ще бъде 1.50 евро.

Всички абонаментни карти важат за тези три срещи!

Деца до 7 г. ще влизат безплатно, но трябва да са с придружител и коректно попълнена декларация.



Всеки привърженик трябва да си носи личната карта, защото тя ще бъде поискана от органите на реда на входовете на стадиона. Забранено е вкарването на стъклени и метални предмети, напитки, храна. Деца до 16 години влизат само с придружител, коректно попълнена декларация и валиден билет/абонаментна карта. За улеснение на привържениците, ще има такива декларации на всеки вход на стадиона, както и на касите.