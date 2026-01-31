Добруджа се раздели с нападател

Добруджа обяви, че се разделя с нападателя Аарон Апиа по взаимно съгласие. Швейцарецът има 9 мача в efbet Лига през този сезон, в които само един път е бил титуляр. Апиа няма гол или асистенции за Добруджа.

Ето какво пишат от клуба:

ПФК Добруджа и Аарон Апия се разделят по взаимно съгласие.



Благодарим на Аарон за професионализма и усилията, които вложи по време на престоя си в клуба. Пожелаваме му здраве и успехи в бъдещата му кариера.