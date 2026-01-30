Полагат се последните кабели по осветлението на стадиона в Добрич

Проектът за изграждане на осветлението на стадион „Дружба“ е в заключителната си фаза и е на броени дни от завършване. Екипите на фирмата изпълнител работят ежедневно, като очакванията са съоръжението да бъде осветено още през първата половина на февруари.

В момента се полагат последните кабели, след което предстоят тестове на системата.

След успешните проби ще започнат довършителните дейности по възстановяване на пистата и засипването на изкопаните канали, използвани за окабеляването. Новото осветление ще бъде сред най-модерните в България към момента и първото от този клас в страната.

Същата технология се внедрява и на стадион „Българска армия“, който все още е в процес на изграждане, така че „Дружба“ ще стане първият стадион у нас с подобна осветителна система.