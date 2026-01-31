Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Елче

Елче и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от испанската Ла Лига. Срещата е насрочена за 31 януари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Мартинес Валеро".

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Съперниците се намират в двата края на таблицата и съответно водят съвсем различни битки, като всеки от тях се нуждае от нови точки в актива си. Барселона е в отлична позиция в класирането на Ла Лига, заемайки първото място с 52 точки след изиграни 21 мача. Каталунците имат впечатляваща голова разлика с 57 отбелязани и 22 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. От друга страна, Елче се намира в средата на таблицата на 12-то място с 24 точки от същия брой изиграни срещи. Домакините имат равна голова разлика – 29 отбелязани и 29 допуснати гола. Разликата от 28 точки между двата отбора ясно показва фаворита в предстоящия двубой, но Елче ще разчита на домакинското предимство, за да изненада лидера.

Елче изпусна спечелен мач срещу Севиля

Елче преминава през труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа две равенства и три загуби. В последната си среща те отстъпиха като гости на Леванте с 3:2 (на 23.01.2026). Преди това завършиха наравно 2:2 със Севиля (на 19.01.2026), загубиха от Бетис с 2:1 в мач от Купата на краля (на 14.01.2026), направиха равенство 1:1 с Валенсия (на 10.01.2026) и претърпяха поражение от Виляреал с 3:1 (на 03.01.2026). За разлика от тях, Барселона демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Каталунците разгромиха ФК Копенхаген с 4:1 в Шампионската лига (на 28.01.2026), победиха Овиедо с 3:0 (на 25.01.2026), надделяха над Славия (Прага) като гости с 4:2 (на 21.01.2026), загубиха от Реал Сосиедад с 1:2 (на 18.01.2026), непосредствено след като елиминираха Расинг Сантандер с 2:0 за Купата на краля (на 15.01.2026).

Историята на директните сблъсъци между двата отбора категорично е в полза на Барселона. В последните пет срещи каталунците имат пълен комплект от пет победи. Последният им двубой беше на 2 ноември 2025 г., когато Барселона победи с 3:1 като домакин. Преди това, на 1 април 2023 г., каталунците разгромиха Елче с 4:0 на "Мартинес Валеро". На 17 септември 2022 г. Барселона отново не остави шансове на противника си, побеждавайки с 3:0. На 6 март 2022 г. Елче загуби с 2:1 на собствения си стадион, а на 18 декември 2021 г. Барселона спечели с 3:2 в оспорван мач на "Камп Ноу". Тази статистика показва пълното превъзходство на каталунския гранд в директните двубои.

Лидер в състава на Елче е Херман Валера, който се превърна в един от най-важните играчи за отбора през този сезон. Младият испански футболист, който обикновено действа по фланга, показва отлични умения в атака и създава множество голови положения за съотборниците си. Въпреки че Елче изпитва трудности в последните мачове, Валера продължава да бъде ярка светлина в състава, демонстрирайки постоянство в представянето си. Неговата скорост и техника ще бъдат ключови, ако домакините искат да изненадат фаворита. За Барселона безспорната звезда е младият феномен Ламин Ямал. На едва 18 години, крилото се утвърди като един от най-важните играчи не само за каталунците, но и в цяла Европа. Неговата невероятна техника, скорост и визия за играта го правят изключително опасен за всеки противник. Ямал е в отлична форма през последните седмици, като редовно допринася с голове и асистенции за успехите на отбора. Срещу Елче той ще бъде една от основните заплахи за защитата на домакините, особено при контраатаките, където неговата скорост може да бъде решаваща.