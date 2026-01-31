Популярни
  Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Елче

Барселона гостува на Елче в търсене на задължителна победа, за да продължи темпото пред Елче

  • 31 яну 2026 | 07:08
  • 189
  • 0

Елче и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от испанската Ла Лига. Срещата е насрочена за 31 януари 2026 г. от 22:00 часа на стадион "Мартинес Валеро".

Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат
Барселона се измъкна от преизподнята и се класира за осминафиналите след зрелищен обрат

Съперниците се намират в двата края на таблицата и съответно водят съвсем различни битки, като всеки от тях се нуждае от нови точки в актива си. Барселона е в отлична позиция в класирането на Ла Лига, заемайки първото място с 52 точки след изиграни 21 мача. Каталунците имат впечатляваща голова разлика с 57 отбелязани и 22 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. От друга страна, Елче се намира в средата на таблицата на 12-то място с 24 точки от същия брой изиграни срещи. Домакините имат равна голова разлика – 29 отбелязани и 29 допуснати гола. Разликата от 28 точки между двата отбора ясно показва фаворита в предстоящия двубой, но Елче ще разчита на домакинското предимство, за да изненада лидера.

Елче изпусна спечелен мач срещу Севиля
Елче изпусна спечелен мач срещу Севиля

Елче преминава през труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа две равенства и три загуби. В последната си среща те отстъпиха като гости на Леванте с 3:2 (на 23.01.2026). Преди това завършиха наравно 2:2 със Севиля (на 19.01.2026), загубиха от Бетис с 2:1 в мач от Купата на краля (на 14.01.2026), направиха равенство 1:1 с Валенсия (на 10.01.2026) и претърпяха поражение от Виляреал с 3:1 (на 03.01.2026). За разлика от тях, Барселона демонстрира отлична форма с четири победи и само една загуба в последните си пет мача. Каталунците разгромиха ФК Копенхаген с 4:1 в Шампионската лига (на 28.01.2026), победиха Овиедо с 3:0 (на 25.01.2026), надделяха над Славия (Прага) като гости с 4:2 (на 21.01.2026), загубиха от Реал Сосиедад с 1:2 (на 18.01.2026), непосредствено след като елиминираха Расинг Сантандер с 2:0 за Купата на краля (на 15.01.2026).

Историята на директните сблъсъци между двата отбора категорично е в полза на Барселона. В последните пет срещи каталунците имат пълен комплект от пет победи. Последният им двубой беше на 2 ноември 2025 г., когато Барселона победи с 3:1 като домакин. Преди това, на 1 април 2023 г., каталунците разгромиха Елче с 4:0 на "Мартинес Валеро". На 17 септември 2022 г. Барселона отново не остави шансове на противника си, побеждавайки с 3:0. На 6 март 2022 г. Елче загуби с 2:1 на собствения си стадион, а на 18 декември 2021 г. Барселона спечели с 3:2 в оспорван мач на "Камп Ноу". Тази статистика показва пълното превъзходство на каталунския гранд в директните двубои.

Лидер в състава на Елче е Херман Валера, който се превърна в един от най-важните играчи за отбора през този сезон. Младият испански футболист, който обикновено действа по фланга, показва отлични умения в атака и създава множество голови положения за съотборниците си. Въпреки че Елче изпитва трудности в последните мачове, Валера продължава да бъде ярка светлина в състава, демонстрирайки постоянство в представянето си. Неговата скорост и техника ще бъдат ключови, ако домакините искат да изненадат фаворита. За Барселона безспорната звезда е младият феномен Ламин Ямал. На едва 18 години, крилото се утвърди като един от най-важните играчи не само за каталунците, но и в цяла Европа. Неговата невероятна техника, скорост и визия за играта го правят изключително опасен за всеки противник. Ямал е в отлична форма през последните седмици, като редовно допринася с голове и асистенции за успехите на отбора. Срещу Елче той ще бъде една от основните заплахи за защитата на домакините, особено при контраатаките, където неговата скорост може да бъде решаваща.

